Brüssel (AFP) Zwei Wochen nach dem großen Antiterror-Einsatz in Belgien ist ein verdächtiger junger Mann von Griechenland an Belgien ausgeliefert worden. Der 1982 geborene Algerier Omar D. sei am Mittwoch überstellt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag in Brüssel mit. "Er ist am Morgen von einem Untersuchungsrichter der Teilnahme an Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung beschuldigt worden", erklärte sie. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

