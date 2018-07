Peking (AFP) Weil er mit einem illegalen Kellerbau mehrere Häuser zum Einsturz brachte, droht einem chinesischen Abgeordneten heftiger Ärger. Medienberichten zufolge leiteten die Behörden am Donnerstag eine Fahndung nach dem flüchtigen Politiker Li Baojun ein, weil er ohne Genehmigung im Hof seines traditionellen Hauses in Peking einen fünf Stockwerke tiefen Keller anlegen wollte. Mitten während der Bauarbeiten tat sich jedoch am Wochenende ein riesiger Krater auf und verschluckte Lis Haus sowie vier weitere Häuser seiner Nachbarn, wie die staatliche Zeitung "China Daily" berichtete.

