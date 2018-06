Berlin (AFP) Im Nordirak werden künftig bis zu 100 deutsche Soldaten kurdische Verbände für den Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) ausbilden. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD votierte der Bundestag am Donnerstag für entsprechende Pläne der Bundesregierung. Die Abgeordneten verlängerten zudem den Bundeswehreinsatz mit Soldaten und Patriot-Luftabwehrraketen in der Türkei.

