Asuncion (AFP) Zwei Rinderzüchter aus Deutschland sind in Paraguay entführt und erschossen worden. Unbekannte hätten den 60-jährigen Mann und seine sieben Jahre jüngere Frau am Mittwoch beim Impfen ihrer Tiere auf ihrer Farm in Concepción überfallen und verschleppt, später seien ihre von Kugeln durchsiebten Leichen in einigen Kilometern Entfernung entdeckt worden, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Sie machte die marxistische Guerillagruppe Paraguayische Volksarmee (EPP) für den Überfall und die Ermordung des Paars verantwortlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.