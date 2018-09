Leipzig (AFP) In Leipzig ist erneut eine Polizeiwache angegriffen worden. Mehrere unbekannte Täter bewarfen die Außenposten im Stadtteil Plagwitz in der Nacht zum Donnerstag mit Schottersteinen und mit Farbe gefüllten Gläsern, wie ein Polizeisprecher in Leipzig sagte. Die Fassade des Gebäudes, fünf Fenster sowie ein in der Nähe abgestelltes Auto seien beschädigt worden. Zum Tatzeitpunkt war die Wache unbesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.