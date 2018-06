Brüssel (AFP) Beim Streit um Investorenschutz durch nichtstaatliche Schiedsgerichte geht die EU-Kommission in die Offensive. Sie legte am Donnerstag in Brüssel einen Vorschlag vor, wonach bei Verfahren vor solchen Gerichten mehr Offenheit herrschen soll. Der Vorschlag steht im Zusammenhang mit den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA, die nächste Woche in Brüssel weitergehen, hat aber nicht direkt mit TTIP zu tun.

