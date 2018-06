Berlin (AFP) Die Opposition im Bundestag hat die Pläne der Regierung zur Entsendung deutscher Militärausbilder in den Nordirak scharf kritisiert. "Dieser Einsatz ist grundgesetzwidrig und politisch falsch", sagte der Linken-Außenexperte Jan van Aken am Donnerstag im Plenum des Parlaments. Er machte geltend, dass die Bundeswehr nur im Rahmen von Systemen kollektiver Sicherheit im Ausland eingesetzt werden darf - also etwa in UN- oder EU-Missionen.

