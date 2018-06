Berlin (AFP) Die Bundeswehr beteiligt sich weiterhin mit Soldaten und Patriot-Raketen an dem Nato-Einsatz "Active Fence" in der Türkei. Gegen den Widerstand der Linksfraktion stimmten die Abgeordneten im Bundestag am Donnerstag mehrheitlich dafür, den Einsatz um ein weiteres Jahr bis Ende Januar 2016 zu verlängern. Die im südtürkischen Kahramanmaras stationierten Patriot-Flugabwehrsysteme sollen den Bündnispartner Türkei vor möglichen Raketenangriffen aus dem Bürgerkriegsland Syrien schützen.

