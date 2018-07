Bangkok (AFP) Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Bangkok hat am Donnerstag unter Druck der thailändischen Militärjunta eine Konferenz über Pressefreiheit in dem südostasiatischen Land abgesagt. Wie das Bangkoker Stiftungsbüro mitteilte, wurde es von Armeeoffizieren angewiesen, die für Freitag in einem großen Hotel der Hauptstadt vorgesehene Veranstaltung nicht abzuhalten.

