Düsseldorf (AFP) In mehreren Bundesländern sind Angestellte in der Metall- und Elektroindustrie in der Nacht zum Donnerstag in einen Warnstreik getreten. Sie folgten damit einem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall, die damit in den Tarifverhandlungen Druck machen will. Nach Angaben der Gewerkschaftsvertretung in Nordrhein-Westfalen legten dort mit dem Ende der Friedenspflicht um kurz nach Mitternacht mehr als 3000 Mitarbeiter in 15 Betrieben die Arbeit nieder. An den Standorten gab es demnach mehrere Kundgebungen.

