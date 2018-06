Düsseldorf (AFP) Ein ganztägiger Streik des privaten Sicherheitspersonals hat am Donnerstag den Flugbetrieb an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn behindert. In Düsseldorf wurden zunächst 115 Abflüge und 90 Ankünfte gestrichen, wie der Flughafen am Morgen mitteilte. Der Airport Köln/Bonn informierte über 40 gestrichene Flüge. Wegen des Streiks der Passagierkontrolleure wurden die Fluggäste aufgerufen, möglichst auf Handgepäck zu verzichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.