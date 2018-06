Brüssel (AFP) Die neue griechische Regierung will in der EU darauf hinwirken, das durch die Ukraine-Krise belastete Verhältnis zu Russland zu verbessern. "Griechenland arbeitet für eine Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in der Ukraine", sagte der neue griechische Außenminister Nikos Kotzias am Donnerstag vor dem Sondertreffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. "Gleichzeitig arbeiten wir daran, einen Riss zwischen der Europäischen Union und Russland zu verhindern." Weitere Fragen wollte Kotzias nicht beantworten. "Ich muss Verhandlungen führen", sagte er zum Abschluss.

