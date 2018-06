Straßburg (AFP) Die Zahl der beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingereichten Beschwerden ist erstmals gegenüber dem Vorjahr gesunken - um rund 15 Prozent auf etwa 56.200 Fälle. Auch die Zahl der derzeit in Straßburg anhängigen Verfahren hat sich gegenüber 2013 um 30 Prozent auf derzeit 69.000 vermindert. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten jüngsten Jahresbericht des Gerichts hervor.

