Straßburg (AFP) Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat sich alarmiert über die zunehmende Einschränkung der Pressefreiheit in vielen europäischen Ländern geäußert. Vielerorts gebe es Versuche, Journalisten unter Druck zu setzen - sei es durch Angriffe auf ihre Sicherheit oder durch finanziellen Druck, beklagten die Abgeordneten aus den Europaratsländern am Donnerstag in einer Entschließung. Dem Bericht der Versammlung zufolge wurden 2013 und 2014 mindestens 15 Journalisten wegen der Ausübung ihres Berufs getötet, darunter allein in Russland acht Medienvertreter.

