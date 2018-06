Paris (AFP) Der gewalttätige Angriff auf einen Zugführer hat am Donnerstag in Paris zu einem riesigen Chaos im Nahverkehr geführt. Auf der am stärksten frequentierten Nahverkehrslinie Europas, der RER-Linie A in der französischen Hauptstadt, ging nichts mehr: Die Bediensteten traten aus Protest gegen die Attacke auf ihren Kollegen in Streik, die meisten Züge fielen aus. Zwar wurden teils Ersatzbusse eingerichtet, aber zahllose Passagiere kamen nicht zu ihrem Arbeitsplatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.