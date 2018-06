Rostock (SID) - Hansa Rostock vermeldet kurz vor Beginn der Rückrunde in der 3. Fußball-Liga zwei Neuzugänge. Die Mecklenburger verpflichteten Stürmer Sabrin Sburlea vom rumänischen Erstligisten FC Vaslui sowie Innenverteidiger Oliver Hüsing von Werder Bremen.

Der ehemalige rumänische Nationalspieler Sburlea spielte mit Vaslui bereits in der Europa League und in der Qualifikation zur Champions League. Er erhielt bei den Hanseaten einen Vertrag bis Saisonende. Der 21 Jahre alte Hüsing kommt auf Leihbasis an die Ostsee und erhofft sich bei Hansa mehr Spielpraxis.