Leipzig (SID) - Fußball-Zweitligist RB Leipzig hat den Peruaner Yordy Reyna mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende ausgeliehen. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 21 Jahre alte Stürmer wechselt vom österreichischen Schwesterklub RB Salzburg zu den Leipzigern und soll Nils Quaschner ersetzten, dessen Transfer aufgrund eines Vetos der FIFA geplatzt war.

Nationalspieler Reyna spielte in dieser Saison bisher leihweise für den österreichischen Erstligisten SV Grödig und erzielte in 19 Spielen elf Tore für den Klub aus der Salzburger Vorstadt.

Quaschner hatte in der laufenden Spielzeit bereits für zwei verschiedene Vereine an offiziellen Spielen teilgenommen, daher verweigerte die FIFA ihm für Leipzig die Spielberechtigung. Quaschner hatte am 18. Juli 2014 ein Spiel für den zweitklassigen FC Liefering, den Salzburger Kooperationsverein, bestritten. Danach war er zum österreichischen Serienmeister befördert worden.