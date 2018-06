Paderborn (SID) - Aufsteiger SC Paderborn hat nach tagelangen Verhandlungen den Durchbruch im Ringen um Wunschstürmer Srdjan Lakic erzielt und kann für die Rückrunde der Fußball-Bundesliga mit dem 31-Jährigen planen. "Wir sind uns mündlich einig", sagte Paderborns Manager Michael Born dem Fachmagazin kicker über die Verhandlungen mit Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Lakic soll im Anschluss an den Medizincheck am Freitagmorgen offiziell vorgestellt werden und in Paderborn laut kicker-Informationen einen Vertrag bis 2016 mit Option auf eine weitere Spielzeit erhalten.

"Es ist mir noch nie so schwergefallen, einen Verein zu verlassen. Aber so ist das Geschäft", sagte Lakic: "So wie sich das alles ergeben hat, ist es das Beste für alle." Sein Debüt für den neuen Klub könnte er schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Rückrundenauftakt beim FSV Mainz 05 geben. Der Kroate hatte bereits von 2008 bis 2011 in Kaiserslautern gespielt und war im Januar 2014 aus Wolfsburg zum Betzenberg zurückgekehrt.

Kaiserslautern hat in der Offensive bereits für Ersatz gesorgt und seinen Ex-Stürmer Simon Zoller zurück in die Pfalz geholt. Der 23-Jährige kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Bundesligist 1. FC Köln, das meldet der Express unter Berufung auf Kölns Sportvorstand Jörg Schmadtke.

"Simon kam Donnerstag nach einem intensiven Gespräch mit der Bitte auf uns zu, nach Kaiserslautern ausgeliehen zu werden. Wir haben alles abgewogen und dem Wunsch entsprochen", wird Schmadtke zitiert: "Er ist bis Sommer ausgeliehen."