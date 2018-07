Essen (SID) - Mittelfeldspieler Cebio Soukou vom Fußball-Regionallisten Rot-Weiß Essen ist nach seiner positiven Dopingrobe für fünf Monate bis zum 29. Juni gesperrt worden. Das entschied die Spruchkammer des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes (WFLV) am Donnerstag in Duisburg.

Zudem wird der gewonnene Punkt der Essener beim Auswärtsspiel am 6. Dezember 2014 bei den Sportfreunden Lotte (1:1) wieder aberkannt, das Spiel wird für RWE mit 0:2 gewertet. Für Lotte bleibt das 1:1 in der Wertung bestehen. Damit rutscht Essen in der Tabelle auf den zweiten Platz ab (37 Punkte) und hat einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Alemannia Aachen (38). Binnen zehn Tagen kann gegen das Urteil Berufung eingelegt werden.

Bei Soukou waren nach der Partie im Dezember in beiden Doping-Proben Spuren der verbotenen Substanz Methylhexanamin gefunden worden. Der 22-Jährige hatte im Anschluss gegenüber seinem Verein angegeben, dass er seit einigen Jahren "regelmäßig, aber nicht durchgängig, ohne Kenntnis des Vereins Nahrungsergänzungsmittel zur Ernährungsoptimierung zu sich genommen" habe. Eine zusätzlich erbrachte Laborprobe des Präparats bestätigte die verbotene Substanz.