Stuttgart (SID) - Trainer Huub Stevens vom VfB Stuttgart will sich von der guten Vorbereitung nicht blenden lassen und fiebert dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga entgegen. "Du kannst noch so eine gute Vorbereitung haben. Die Messlatte ist das erste Spiel", sagte der 61-Jährige zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Ich spüre, dass die Mannschaft enger zusammengerückt ist. Wir haben Schritte gemacht."

Stevens, der Ende November die Nachfolge des zurückgetretenen Armin Veh angetreten hatte, forderte von seiner Mannschaft, dass sie die Trainingsleistung auch in den Pflichtspielen umsetzt: "Es zählen nur die Spiele. Wie hat mal einer gesagt: Fußball ist so schön - nur die Spiele sollten nicht sein."

Nach dem enttäuschenden Jahr 2014 hofft der Niederländer auf einen guten Start ins Jahr 2015, und das "am liebsten mit drei Punkten", sagte der Coach, der gleichwohl bemüht war, den Druck von seiner Mannschaft zu nehmen: "Wie das Ergebnis auch ist, haben wir dann immer noch 16 Spiele."

Stevens betonte trotz der enttäuschenden ersten Halbserie und Tabellenplatz 15 erneut sein großes Vertrauen in den Kader. "Ich finde, dass die Mannschaft genügend Qualität hat, um den Klassenerhalt zu schaffen", sagte er. Weitere Transfers bis Montagabend wollte er dennoch nicht ganz ausschließen.