Den Haag (AFP) Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ist gedrängt worden, seine Entscheidung gegen eine Anklage wegen des tödlichen israelischen Angriffs auf eine Hilfsflotte für den Gazastreifen zu überdenken. Der Inselstaat Komoren, der den Fall an den Strafgerichtshof überwiesen hatte, forderte am Donnerstag die Richter auf, die Entscheidung von Chefanklägerin Fatou Bensouda zu überprüfen. Das Schiff "Mavi Marmara", auf dem bei dem israelischen Angriff im Mai 2010 zehn türkische Aktivisten getötet worden waren, war in dem Inselstaat im Indischen Ozean registriert.

