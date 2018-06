Darmstadt (dpa) - Vier Familienangehörige hat die Polizei nach dem Tod einer 19 Jährigen in Darmstadt festgenommen. Der Vater und die Mutter des Opfers stehen unter dringendem Tatverdacht. Onkel und Tante wird Beteiligung vorgeworfen. Die junge Frau soll in der Nacht zu gestern in der elterlichen Wohnung getötet, anschließend mit einem Rollstuhl zu einem Fahrzeug gebracht und später an einer Böschung abgelegt worden sein. Motiv soll gewesen sein, dass die junge Frau heiraten wollte und die Familie damit nicht einverstanden war.

