Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat im Fall der beiden Geiseln aus Jordanien und Japan ein neues Ultimatum gestellt. Das US-Unternehmen Site, das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisiert ist, berichtete am Donnerstag von einer verbreiteten Audiobotschaft, auf der die Stimme der japanischen IS-Geisel Kenji Goto zu hören sein soll. Darin stellt sich Goto vor und übermittelt die Forderung des IS, dass Jordanien die inhaftierte Dschihadistin Sadschida al-Rischawi "bis zum Sonnenuntergang am Donnerstag" irakischer Zeit freilässt.

