Berlin (dpa) - Dschungelcamp-Veteran Walter Freiwald hält an dem Plan fest, Bundespräsident zu werden. "Wenn ein Nachfolger für Gauck gesucht wird, werde ich mich wieder bewerben", sagte der 60-Jährige, der am Abend bei der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vom Publikum abgewählt wurde. "Mir würde es Spaß machen, Deutschland zu repräsentieren." Er habe eine Meinung und lasse sich nicht verbiegen. In der RTL-Sendung hatte der Ex-Teleshopping-Moderator behauptet, sich schon mal für das Amt bei der SPD beworben zu haben.

