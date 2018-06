Mexiko-Stadt (AFP) Bei einer Gasexplosion in einem Kinderkrankenhaus in Mexiko-Stadt sind am Donnerstag mehrere Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Vier Leichen seien bislang geborgen worden, teilte der Zivilschutz mit. Nach Angaben des Bezirkspräsidenten Adrián Rubalcava kamen sieben Menschen ums Leben, darunter vier Babys. Das Unglück ereignete sich in den Morgenstunden, als ein Tanklaster während der Belieferung der Klinik explodierte.

