Den Haag (AFP) In den Niederlanden ist ein bewaffneter Mann in die Redaktion des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders NOS eingedrungen und hat gefordert, Sendezeit zu erhalten. Der Mann sei überwältigt worden, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag. Die Hauptnachrichten um 20.00 Uhr hätten wegen des Vorfalls aber unterbrochen werden müssen. Den Angaben zufolge forderte der Mann aus zunächst unbekannten Gründen, im Fernsehen sprechen zu können.

