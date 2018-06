Mexiko-Stadt (dpa) - Mindestens sieben Menschen sind bei einer schweren Gasexplosion in einem Kinderkrankenhaus in Mexiko-Stadt ums Leben gekommen. Unter ihnen sind vier Kinder, wie ein Vertreter der Gemeinde Cuajimalpa dem Rundfunksender MVS Radio sagte. Ein Gasttransporter war zuvor vor der Klinik explodiert. Offenbar war der Betankungsschlauch undicht. Die Behörden befürchten weitere Opfer unter den Trümmern. Mindestens 58 Menschen wurden inzwischen in andere Krankenhäuser gebracht. Nach den ersten Informationen waren unter den Verletzten auch Neugeborene.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.