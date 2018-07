Warschau (AFP) Aus Sorge über das russische Vorgehen in der Ukraine-Krise will die polnische Regierung möglichst viele Bürger an der Waffe ausbilden. "Alle Bürger, die sich für ein Militärtraining interessieren, können sich ab März registrieren lassen", teilte Verteidigungsminister Tomasz Siemoniak am Donnerstag mit. Die Zahl der Reservisten, die zu Übungen einbestellt werden, werde von 12.000 in diesem Jahr auf 38.000 im kommenden Jahr erhöht. Überdies werde im März auf einer Konferenz gemeinsam mit paramilitärischen Gruppen über eine Modernisierung der Reservestreitkräfte beraten.

