Melbourne (dpa) - Maria Scharapowa kämpft im Finale der Australian Open um die erste Grand-Slam-Krone der Saison - und gegen ihren persönlichen Serena-Williams-Fluch. Schon 18 Mal standen sich die besten beiden Tennisspielerinnen der Neuzeit gegenüber. Nur zweimal hieß die Siegerin Scharapowa.

Zuletzt im Jahr 2004, als die WTA-WM noch in Los Angeles gespielt wurde und die heutige Murray-Trainerin Amélie Mauresmo in der schwarzen und die mittlerweile vierfache Mutter Lindsay Davenport in der roten Gruppe mitspielte.

Seitdem hat die 33 Jahre alte Amerikanerin 15 Spiele nacheinander gegen die sechs Jahre jüngere Russin gewonnen, darunter Demütigungen wie das 6:0, 6:1 im Olympia-Finale 2012 in London. Sage und schreibe drei Sätze hat Scharapowa gegen die 18-malige Grand-Slam-Championesse geholt. An diesem Samstag (9.30 Uhr MEZ) will die Nummer zwei der Welt gegen die Nummer eins der Welt endlich ihre desaströse Serie beenden. "Ich gehe selbstbewusst in das Finale, unabhängig gegen wen oder ob ich eine schlimme Bilanz habe", sagte Scharapowa am Donnerstag nach dem überzeugenden 6:3, 6:2 gegen Jekaterina Makarowa.

Die Australian-Open-Siegerin von 2008 wirkt in diesen australischen Sommertagen fokussiert und entspannt zugleich. Auf dem Platz dominierte sie ihre Gegnerinnen - und das eine Mal, als sie kurz vor dem frühen K.o. stand, wehrte sie in der zweiten Runde gegen die russische Qualifikantin Alexandra Panowa zwei Matchbälle ab.

In den Pressekonferenzen gibt sich die sonst oft so kühl wirkende bestverdienende Tennisspielerin der Welt humorvoll und schlagfertig. Als sie vor dem Finale gefragt wurde, wie sie vor einem Match ihre Nerven in den Griff bekomme und ob sie vielleicht spazieren gehe, Musik höre oder ein Bad nehme, verstand sie statt Bad Bar und fragte den Fragesteller feixend: "Ob ich eine Bar gehe vor dem Spiel? Das ist eine gute Option, das habe ich noch nie ausprobiert."

Sie berichtete von einem Telefonat mit ihrem Vater nach ihrem Fast-Aus und dass dieser "in einer freundlichen Variante" gesagt habe, dass die Leistung gegen Panowa "nicht akzeptabel" gewesen sei.

Will sie gegen Williams bestehen, muss Scharapowa nicht nur eine 110-Prozent-Leistung in der Rod-Laver-Arena abrufen. Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin muss vor allem nervenstark sein und die Ehrfurcht vor der angsteinflößenden Amerikanerin ablegen. "Ich glaube, ihre Power und ihre Aggressivität haben mich immer ein bisschen zu aggressiv gemacht. Ich wollte zu schnell zu viel", sagte Scharapowa rückblickend und betonte vorausschauend: "Ich bin eine Kämpferin. Ich werde rausgehen und alles dafür tun, das Ergebnis umzudrehen und den Titel zu holen. Ich will diesen Titel."

Williams dagegen, die Chris Evert als älteste Australian-Open-Finalistin in der Geschichte des Profitennis ablöste, sagte nach ihrem 7:6 (7:5), 6:2 gegen die 19 Jahre alte Madison Keys: "Ich will es, aber es geht nicht um Leben oder Tod für mich." Die Zuschauer in Melbourne jedenfalls haben ihr erstes Traumfinale 2015.