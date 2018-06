Istanbul (AFP) Die türkische Regierung verlangt von den Rebellen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) die Abgabe ihrer Waffen, um den stockenden Friedensprozess wiederzubeleben. Zum kurdischen Neujahrsfest Newroz am 21. März "muss es einen Aufruf geben, die Waffen niederzulegen und die Aktionen gegen die Türkei vollständig zu beenden", sagte Vize-Ministerpräsident Alçin Akdogan am Donnerstag im TV-Sender A Haber. Die Entwaffnung sei als Botschaft notwendig, um den festgefahrenen Prozess wieder in Gang zu setzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.