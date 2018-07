Wiesbaden (AFP) Erstmals seit mehr als fünf Jahren sind im Januar die Verbraucherpreise in Deutschland gesunken. Die Inflationsrate lag im Januar bei minus 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag unter Berufung auf erste Schätzungen mitteilte. Gründe waren demnach gesunkene Preise für Energie und Lebensmittel. Eine negative Inflationsrate hatte es zuletzt im September 2009 mit minus 0,2 Prozent gegeben.

