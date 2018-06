Miami (AFP) Wissenschaftler haben nach ersten Tests einen Impfstoff gegen Ebola als sicher eingestuft. Das "Sicherheitsprofil" des von dem britischen Konzern GlaxoSmithKline und den US-Gesundheitsinstituten entwickelten Stoffs sei wie erhofft, hieß es in den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen der Studie. Sie werden im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlicht.

