New York (AFP) Die Schnellrestaurantkette McDonald's bekommt einen neuen Chef. Das US-Unternehmen kündigte am Mittwoch an, dass ihr Geschäftsführer und Präsident Donald Thompson zum 1. März ausscheiden werde. Demnach entschied der Aufsichtsrat, dass Steve Easterbrook, der ebenfalls eine ranghohe Position in dem Unternehmen innehat, auf Thompson folgen soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.