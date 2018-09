Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will in seinen verbleibenden zwei Jahren im Amt bei der Haushaltssanierung die Zügel lockern. Bei einer Veranstaltung mit Kongressabgeordneten seiner Demokraten in Philadelphia werde Obama am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Ende der "stumpfsinnigen Austeritätspolitik" fordern, hieß es aus Regierungskreisen in Washington. Besonders abgesehen hat es der Präsident demnach auf die seit Frühjahr 2013 geltenden automatischen Ausgabenkürzungen.

