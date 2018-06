Washington (AFP) Die USA haben Russland weitere Sanktionen in der Ukraine-Krise angedroht. Die jüngsten Vorgänge im Osten der Ukraine seien "absolut inakzeptabel", sagte die US-Außenamtssprecherin Jen Psaki am Donnerstag und warnte Moskau vor "neuen Konsequenzen". Die Regierung in Washington befürwortete zudem die Entscheidung der Europäischen Union, die Geltung von Reise- und Vermögenssperren zu verlängern. Die EU-Sanktionen richten sich gegen 132 russische Staatsbürger und prorussische Separatisten in der Ostukraine, auch 28 Unternehmen und Organisationen sind betroffen.

