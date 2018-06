Kabul (AFP) Die radikalislamischen Taliban haben sich am Freitag zu einem Anschlag am Flughafen von Kabul bekannt, bei dem am Vorabend drei US-Militärausbilder und ein Afghane getötet worden waren. Ein Mitglied der Taliban habe die einheimischen Sicherheitskräfte infiltriert und habe die drei US-Bürger erschossen, sagte ein Taliban-Sprecher. Die Einzelheiten des Vorfalls sind noch unklar. Nach Angaben aus Washingtoner Regierungskreisen trug der Schütze eine afghanische Militäruniform.

