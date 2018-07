Addis Abeba (AFP) Der umstrittene simbabwische Staatschef Robert Mugabe ist neuer Vorsitzender der Afrikanischen Union. Bei einem Gipfeltreffen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba trat der 90-Jährige am Freitag die Nachfolge des mauretanischen Präsidenten Mohamed Ould Abdel Aziz an der Spitze des afrikanischen Staatenbunds an.

