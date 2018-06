Frankfurt/Main (dpa) - Der eskalierende Konflikt zwischen Griechenland und der Eurogruppe hat den Dax ausgebremst. Zum Handelsstart schrammte der deutsche Leitindex noch haarscharf an einem neuen Rekordhoch vorbei, bevor es abwärts ging. Druck kam am Nachmittag auch von den schwachen US-Börsen. Der Dax schloss 0,41 Prozent tiefer bei 10 694 Punkten. Auf Wochensicht rettete er dennoch ein kleines Plus von 0,42 Prozent. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende in der Verlustzone.

