Eula (dpa) - In einer im 12. Jahrhundert erbauten Kirche in Sachsen ist ein Brand ausgebrochen. "Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot im Einsatz", sagte ein Sprecher der Leipziger Polizei. Wie es zu dem Feuer in der Wiprechtskirche in Eula bei Leipzig kam, war zunächst unklar. Die Wiprechtskirche ist laut Stadtverwaltung eines der ältesten Gotteshäuser in Sachsen.

