Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat Griechenland erneut vor einer Abkehr vom Reformkurs gewarnt und in diesem Zusammenhang die Verlängerung des aktuellen EU-Hilfsprogramms für das hochverschuldete Land in Frage gestellt. Der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, Martin Jäger, verwies am Freitag in Berlin darauf, dass dieses Programm Ende Februar ausläuft. Auch müssten für dessen ordentlichen Abschluss noch zusätzliche Leistungen von griechischer Seite erbracht werden.

