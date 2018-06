Wiesbaden (AFP) Der deutsche Einzelhandel bleibt in bester Stimmung: In diesem Jahr erwarten die Händler das sechste Jahr in Folge steigende Umsätze, wie der Einzelhandelsverband HDE am Freitag in Berlin mitteilte. Das prognostizierte Plus soll demnach bei 1,5 Prozent liegen, womit der Umsatz 466,2 Milliarden Euro erreichen würde. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes machten die Einzelhändler im Dezember ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft.

