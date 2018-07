Frankfurt/Main (AFP) Warnstreiks bei der Deutschen Bahn sind vorerst abgewendet. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erklärte am Freitag, sie werde zunächst nicht zu Ausständen aufrufen. Kurz zuvor hatte die Bahn eine von der Gewerkschaft geforderte Abschlagszahlung an die Mitarbeiter in Vorgriff auf den ausstehenden Tarifabschluss zugesagt. "Wir haben uns durchgesetzt", erklärte der EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner.

