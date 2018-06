Köln (AFP) Nach ihrer spektakulären Kometenlandung im November könnte die verstummte Raumsonde "Philae" im Frühjahr aus ihrem Winterschlaf erwachen - dies hoffen jedenfalls die Wissenschaftler der europäischen Kometenmission "Rosetta". "Die größte Wahrscheinlichkeit besteht im Mai, dass wir in Kontakt mit 'Philae' treten können", erklärte der "Philae"-Projektleiter Stephan Ulamec vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Freitag in Köln. "Wir werden aber bereits ab Ende März versuchen, ob Philae schon ausreichend stark von der Sonne angestrahlt und mit Energie versorgt wird."

