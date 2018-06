Straßburg (AFP) Nach dem Wahlsieg des Linksbündnisses Syriza in Griechenland sind Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der französische Präsident François Hollande und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) zu Beratungen zusammengetroffen. Nach Angaben aus dem Elysée-Palast wollten die Politiker bei dem Abendessen am Freitagabend in Straßburg über europapolitische Fragen diskutieren, vor allem über die künftigen Beziehungen der EU zu Griechenland.

