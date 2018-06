Berlin (AFP) Der Mindestlohn für ausländische Lkw-Fahrer wird teilweise ausgesetzt. Für reine Transitfahrten durch Deutschland gelte die Vorschrift so lange nicht, bis die Prüfung durch die EU-Kommission abgeschlossen sei, sagte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) am Freitag in Berlin nach einer Unterredung mit ihrem polnischen Kollegen Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

