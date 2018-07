Mainz (AFP) In der Debatte über den Umgang mit der islamkritischen Pegida-Bewegung setzt laut einer Umfrage die Mehrheit der Deutschen auf den Dialog. Laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" befürworten drei Viertel (75 Prozent) der Befragten Gespräche der Parteien mit Pegida. 20 Prozent meinen hingegen, die politischen Parteien sollten sich einem Dialog mit den Islamkritikern verweigern. Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen befragte in der Zeit vom 27. bis 29. Januar mehr als 1200 Wahlberechtigte.

