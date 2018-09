Köln (SID) - Der Wechsel des deutschen Fußball-Weltmeisters André Schürrle vom FC Chelsea zum Bundesligisten VfL Wolfsburg steht vor dem Abschluss - VfL-Manager Klaus Allofs hegt aber noch Restskepsis. "Fakt ist, dass alle Unterschriften fehlen. Kein Vertrag ist unterschrieben, da bin ich ein bisschen altmodisch. Es gibt durchaus noch Klippen, die zu umfahren sind", sagte Allofs dem ARD-Morgenmagazin am Freitag. "Die Tinte ist noch nicht trocken."

Schürrles Berater Ingo Haspel bestätigte dem SID am Morgen die mündliche Einigung aller Parteien, er rechnet mit Vollzug noch am Freitag. "Ich gehe davon aus, dass es noch am Freitag über die Bühne geht. Es gab ein paar Diskussionen, aber nicht mehr über Beträge", berichtete Haspel, der einschränkte, er sehe den Transfer für kolportierte 30 Millionen Euro ebenfalls noch nicht als perfekt an. "Das ist es noch nicht. Auch ich habe schon Gäule vor der Apotheke gesehen, die sich übergeben."