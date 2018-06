Frankfurt/Main (SID) - Trainer Thomas Schaaf vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt fordert im Fall seines Spielers Yusupha Yaffa (18), dem "versuchte oder vollzogene" Vergewaltigung vorgeworfen wird, baldige Klarheit. Es sei "allen daran gelegen, dass alles so schnell wie möglich aufgeklärt wird. Das hat höchste Priorität", sagte Schaaf der Bild-Zeitung.

Yaffa, der erst Anfang Januar von der Eintracht verpflichtet wurde, war am Sonntagvormittag in der Frankfurter Wohnung des Eintracht-Profis Carlos Zambrano festgenommen worden. Diese Wohnung soll auch kurz zuvor der Tatort gewesen sein. Zambrano selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg zum Training der Profis, gegen ihn besteht offensichtlich kein Verdacht in jeglicher Hinsicht.

Wie die Frankfurter Neue Presse berichtet, muss sich Yaffa dreimal in der Woche bei der Polizei vorstellen. Die Eintracht hat dem Junioren-Nationalspieler Gambias einen Rechtsbeistand zur Seite gestellt und zudem die Kaution in Höhe von 100.000 Euro bezahlt. "Wir wissen um die soziale Verantwortung, und damit setzen wir uns definitiv auch voll und ganz auseinander", sagte Schaaf.