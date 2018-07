Doha (dpa) - Gastgeber Katar steht im Endspiel der Handball-WM. Der Asienmeister gewann in Doha im Halbfinale gegen Polen mit 31:29. Das Team des spanischen Trainers Valero Rivera trifft am Sonntag entweder auf Titelverteidiger Spanien oder Olympiasieger Frankreich. Katar hat damit in den K.o.-Spielen nacheinander Österreich, Deutschland und Polen ausgeschaltet. Vor zwei Jahren hatte der Gastgeber noch WM-Platz 20 belegt.

