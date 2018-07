Rom (AFP) Bei der Abstimmung über den neuen italienischen Präsidenten hat auch der zweite Wahlgang nicht die notwendige Mehrheit erbracht. Wie beim ersten Wahlgang am Donnerstag gaben auch am Freitag mehr als die Hälfte der Wahlmänner und -frauen leere Stimmzettel ab, ein dritter Wahlgang wurde für den Nachmittag angesetzt. Vorab war ohnehin nicht erwartet worden, dass ein Kandidat in den ersten drei Wahlrunden die dann erforderliche Zweidrittelmehrheit von 672 der insgesamt 1009 Stimmen auf sich vereinigt.

